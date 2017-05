28-jähriger überlebt 200-Meter-Sturz

Mit Abschürfungen und Prellungen hat ein 28-Jähriger am Samstag einen 200-Meter-Sturz auf der Spitzmauer in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) überlebt. Schneefelder dürften den Sturz abgefedert haben, so die Polizei gegenüber dem ORF OÖ.

Der Slowake war laut Polizei gut ausgerüstet, um über den Stodertal-Steig die Spitzmauer zu erklimmen. Doch dabei hat der 28-Jährige, der alleine unterwegs war, den Halt verloren. Warum, konnte noch nicht geklärt werden, aber vermutlich habe ein Steinschlag den Sturz ausgelöst, sagte ein Polizist.

ORF

„Schnee rettete ihm wahrscheinlich das Leben“

Der Alpinist fiel in der Folge etwa 200 Meter in die Tiefe. Dabei dürften die Schneefelder den Sturz abgefedert und dem Mann somit das Leben gerettet haben, hieß es. Der Notarzthubschrauber Christophorus 14 holte den Alpinisten mit einem Tau vom Berg und flog ihn ins Krankenhaus nach Kirchdorf an der Krems. Der 28-Jährige dürfte mit Prellungen und Abschürfungen davon gekommen sein, so die Einsatzkräfte.