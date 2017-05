RL-Mitte: Remis von Vorwärts und LASK Jrs.

Vorwärts Steyr vergibt in Deutschlandsberg eine 3:1-Führung. Am Ende steht es 3:3. Die Pasching/LASK Jrs. kommen daheim gegen Weiz in der Schlussphase zum Ausgleich. In der OÖ-Liga feiern Oedt und Gmunden Auswärtssiege.

Der SK Vorwärts führt in der RL-Mitte in Deutschlandsberg zur Pause mit 3:1, als in der 69. Minute Martinovic die gelb/rote Karte kassiert. Die Gastgeber kommen gegen zehn Steyrer noch zum Ausgleich.

Die LASK Juniors holen den Punkt kurz vor Schluss

Die LASK-Fohlen laufen seit der 49. Minute der Führung von Weiz im Waldstadion nach, ehe Elvir Huskic kurz vor dem Schlusspfiff doch noch der Ausgleich gelingt.

Regionalliga Mitte, 25. Runde, Samstag, 6. Mai

Deutschlandsberg – Vorwärts Steyr 3:3 (1:3) Tore: 10./Herzog, 72./Kluge, 85./Dengg; 12./22. Efendioglu, 28./Bader. Gelb/Rot Martinovic (Vorwärts), 69.

Pasching/LASK Jrs – Weiz 1:1 (0:0) Tore: 89./Elvir Huskic; 49./Koca

Freitag, 5. Mai

Stadl-Paura – St. Florian 5:0 (1:0) Tore: 37./57./66./Esposito, 80./Petter, 89./Krachanov

Gleisdorf – Lafnitz 2:1 (2:1)

Wolfsberg – Grieskirchen 2:2 (1:0) Tore: 25./Dlopst, 84./Robic; 67./Hoti, 94./ Dmitrov (Elfer). Rot: Heine (W)-Torraub/93.

Klagenfurt – Hartberg 3:1 (1:0)

OÖ-Liga: Auswärtssiege für Oedt und Gmunden

In der OÖ-Liga behauptet Aufsteiger Oedt mit einem 2:1-Auswärtserfolg in Bad Ischl Platz 2 hinter dem „Fast schon Fix-Aufsteiger“ Vöcklamarkt. Gmunden setzt seinen Erfolgslauf beim abgeschlagenen Schlusslicht St. Martin fort und maschiert in der Tabelle auf Platz 6. Für St. Martin sieht es düster aus, rechnerisch geht aber noch etwas.

OÖ-Liga, 25. Runde - Samstagsergebnisse

St. Martin/M-Gmunden 1:4 (1:2) Tore: 14./ Reiter; 3./37./Gasperlmair, 56./Veverka, 66./Dramac

Sonntag, 17:00: Neuhofen – Bad Schallerbach

Freitagsergebnisse:

FC Wels – Donau Linz 1:2 (1:1) Tore: 12./ Scharsching; 21./ Hintersteiner, 70./Affenzeller – G/R/77. Atthega

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at