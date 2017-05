Jeder Dritte geht krank zur Arbeit

Mit 12,9 Kalendertagen pro Arbeitnehmer, sind die oö. Beschäftigten nur selten krank, zeigt der Arbeitsgesundheitsmonitor der Arbeiterkammer (AK) OÖ. Und: mittlerweile jeder Dritte gehe sogar krank zur Arbeit.

In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Krankenstandstage kontinuierlich gesunken, so AK-Präsident Johann Kalliauer. Waren im Jahr 2000 die Arbeitnehmer im Durchschnitt noch 15 Tage im Krankenstand, seien es im Vorjahr nur noch knapp 12,9 Tage gewesen.

ORF

40 Prozent gar nicht krank

Rund 40 Prozent der Beschäftigten waren 2016 keinen einzigen Tag im Krankenstand, unter anderem auch deshalb, weil mehr als jeder dritte der Beschäftigten auch krank zur Arbeit gehe. Die Hälfte aller Krankenstandstage entfalle auf nur sieben Prozent der Beschäftigten, nämlich auf die Schwerkranken und chronisch Kranken.

Aus Pflichtgefühl krank zur Arbeit

33 Prozent der beim jüngsten Arbeitsgesundheitsmonitor Befragten habe angegeben, in den vergangenen sechs Monaten zumindest einmal krank zur Arbeit gegangen zu sein. Als Gründe seien Pflichtgefühl gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, das Fehlen einer Vertretung oder auch Angst um den Job genannt worden.

Laut Kalliauer ist auffallend, dass psychische Erkrankungen bei den Arbeitnehmern mehr werden, was auf den steigenden Druck in der Arbeitswelt zurückzuführen sei. Er forderte bei dem Pressegespräch am Donnerstag erneut einen Kündigungsschutz im Krankenstand.