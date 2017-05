Radarkästen in Ried beschmiert

Im Innviertel waren erneut Vandalen unterwegs, die wie vor kurzem in Braunau mehrere Radargeräte besprüht haben. Fünf Radargeräte im Stadtgebiet von Ried im Innkreis wurden von Unbekannten beschmiert.

Jetzt ist also Ried an der Reihe. In der Nacht zum Freitag sind im Stadtgebiet von Ried im Innkreis fünf der sechs fixen Radargeräte mit Farbe besprüht und dadurch beschädigt und außer Betrieb gesetzt worden. Die Tat erinnert an einen ganz ähnlichen Vandalenakt Mitte April in Braunau, bei dem ebenfalls fünf der sechs Geschwindigleitsmessstationen beschmiert worden waren.

In Braunau mehrmals Radarkästen beschmiert

In Braunau allerdings war das nicht zum erstenmal passiert. Schon zuvor hatten Unbekannte mehrfach Radarstationen beschädigt. Eine, in der Braunauer Michaelistraße, sogar bereits viermal in relativ kurzer Zeit. In Braunau war im Vorjahr sogar einmal ein mobiles Radarauto der Polizei in Brand gesteckt worden. Das ist der bisher größte angerichtete Schaden, so die Polizei.

Ob ein konkreter Zusammenhang zwischen den Taten in Braunau und dem aktuellen Vorfall in Ried besteht, oder ob vielleicht jemand sich zur Nachahmung der Vandalenakte inspiriert gefühlt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen in Ried stehen noch am Anfang. Allerdings wurden die Radarkästen bereits gereinigt und sie seien auch schon wieder in Betrieb, hieß es.