Wattens stoppt mit 2:0 die LASK-Serie

Im ersten Spiel nach dem Meistertitel erwischte es den LASK in Wattens. Die Tiroler stoppten die Superserie der Linzer mit einem 2:0. Bei beiden Toren hatten die beiden Brasilianer Pech. Zuerst war Fabiano, dann Otavio zuletzt am Ball.

Viel stand ja in Wattens nicht mehr auf dem Spiel. Für die Tiroler hat sich das Abstiegsgespenst verzogen. Die Glasner-Elf wollte dennoch ihre gute Serie forstsetzen und die letzten Spiele mit Erfolgen abschließen

Elan aber keine Tore beim LASK

Mit viel Elan beginnt der LASK das Spiel. Grgic (4.) nach Vorlage von Fabiano, Riemann nach Vorarbeit von Gartler (14.) und Ranftl aus der Distanz (21.) scheitern aber mit guten Möglichkeiten knapp, weil Wattens-Keeper Oswald gut reagiert.

Zwei „Eigentore“ bringen Wattens das 2:0

Die Hereingabe eines Eckballs für die Hausherren wird zu Buchacher verlängert, der aus halblinker Position flach draufhält. Pervan lässt den scharfen Ball unter seinem Körper durch, Fabiano versucht noch, den Ball von der Linie zu kratzen, gibt aber dem Leder den letzten Kick ins Tor (34). Die Tiroler führen entgegen dem Spielverlauf.

Die Linzer versuchen sofort, zu reagieren und laufen nach einem unnötigen Ballverlust in einen Konter der Tiroler. Gebauer spielt den Idealpass quer auf Toplitsch, der direkt übernimmt. Otavio ist beim Rettungsversuch als Letzter am Ball, der Ball springt von ihm ins eigene Tor (38.).

Kurz vor dem Pausenpfiff kommt Gartler zur Chance auf den Anschlusstreffer, scheitert aber mit seinem Kopfball an Oswald (44.).

Aufstellung LASK: Pervan, Wiesinger, Ramsebner, Otavio, Ranftl, Kerhe(60./Imbongo), Michorl, Fabiano (59./Raguz), Riemann (68./Miesenböck), Grgic, Gartler

Der LASK kann dem Spiel weiterhin keine Wendung geben. Trainer Oliver Glasner beginnt daher mit den Wechselspielen: Raguz ersetzt Fabiano, Imbongo-Boele kommt für Kerhe und wenig später auch noch Miesenböck für Riemann.

Grgic probiert es aus der Distanz, Oswald hält. Im Gegenzug kann LASK-Keeper Pervan gegen Gebauer einen weiteren Rückschlag verhindern (74.).

Trainer Glasner auf die Tribüne verbannt

In der Schlussphase lässt sich Wattens Zeit, Miesenböck hat mit einem Distanzschuss knapp am Tor vorbei Pech (86.), Ranftl bekommt in der 90. Minute Gelb wegen Kritik.

Der deswegen protestierende Trainer Oliver Glasner wird auf die Tribüne verbannt. (90+1). Wattens geht als glücklicher Sieger vom Platz. Die Niederlage ist mit dem Meistertitel und dem Bundesliga-Aufstieg in der Tasche für die Schwarz-Weißen aber locker zu verkraften.

33: Runde Freitag, 5. Mai

BW Linz – FAC 0:0

KSV – Liefering 0:3 (0:2)

Lustenau – Innsbruck 2:1 (1:1)

Wr. Neustadt – Horn 3:1 (1:0)

Wattens – LASK 2:0 (2:0)

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at