Erstes Treffen der neuen Landeshauptleute

Die neuen Landeshauptleute von Ober- und Niederösterreich sind am Freitag zum ersten Arbeitstreffen zusammengekommen. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wollen die erfolgreiche Partnerschaft der beiden Bundesländer ausbauen.

Ein klares Nein von den beiden neuen Landesoberhäupter gab es zu Reformvorschlag des steirischen Landeshauptmannstellvertreters Michael Schickhofer (SPÖ). Der lautet im Wesentlichen: Den Bundesrat durch einen General-Landtag zu ersetzen, der dann einheitliche Gesetze für alle Länder beschließt.

„Genug Vorschriften aus Zentralen“

Das lehnt Stelzer aber ab: Was mit Hausverstand vor Ort in den Ländern und Regionen geregelt werden kann, gehe schneller und sei effizienter. „Es gibt schon genug Vorschriften aus Zentralen wie etwa Brüssel und Wien. Wir sollten Eigenkompetenzen auch in der Gesetzgebung zeigen.“

Stelzer räumt gleichzeitig ein, dass die Länder manche Gesetzgebung - etwa im Denkmalschutz oder Wohnbau - „besser machen könnten“. Andere Bereiche, wie etwa der Jugendschutz sei bundesweit auch sinnvoll zu regeln.

Johanna Mikl-Leitner warnt vor zu viel Zentralismus: „Man braucht sich in der Welt nur umschauen, dass gerade zentral geführte Staaten anfällig sind für autoritäre Führungspersönlichkeiten. Dort, wo sich die Macht bündelt, dort sind die Systeme anfällig, was autoritären Führungsstil betrifft. Das Gegenteil dazu ist der Föderalismus, nämlich geteilte Macht und die Nähe zum Bürger.“