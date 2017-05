Sechs Verletzte bei Unfall in Mehrnbach

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mehrnbach (Bezirk Ried) sind Freitagfrüh sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Eine Frau wurde mit den Notarzthubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.

Der Zusammenstoß passierte an einer unfallträchtigen Kreuzung mit der Oberinnviertler Straße. Der Fahrer eines Kleinbusses mit rumänischen Kennzeichen dürfte laut Polizei eine Stopptafel ignoriert haben und prallte frontal in das Auto eines Mannes. Die Wucht des Zusammenstoßes war so enorm, dass die beiden Fahrzeuge 20 Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert wurden.

„Auch schon Tote auf dieser Kreuzung“

Norbert Paulusberger, Kommandant der Feuerwehr Riegerting sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Die Kreuzung ist sehr gefährlich. Im Schnitt gibt es fünf bis sieben Unfälle pro Jahr. In den letzten Jahren gab es zwar nur Sachschäden, aber es hat auf dieser Kreuzung auch schon Tote gegeben.“

Die Kreuzung soll laut dem Mehrnbacher Bürgermeister Georg Stieglmayr (ÖVP) umgebaut werden. Errichtete Fahrbahnteiler sollen die Kreuzung besser erkennbar machen.

Verletzte auf Krankenhäuser aufgeteilt

Die Schwerverletzte wird auf der Intensivstation im Klinikum Wels behandelt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Ein schwerverletzter Mann wurde in das Krankenhaus Braunau gebracht, vier weitere Verletzte ins Krankenhaus Ried.

