Keine Banner-Batterieproduktion in Pasching

Die Entscheidung, ob der Batterieherstellers Banner in Pasching (Bezirk Linz-Land) eine Produktionsanlage bauen kann, wird noch länger auf sich warten lassen. Laut Landesverwaltungsgericht ist das Projekt UVP-pflichtig.

Das Stammwerk von Banner ist in Leonding, 2015 hatte man beim Bürgermeister der Nachbargemeinde Pasching um die Bewilligung für ein Werk zur Produktion von Starterbatterien angesucht. Bürgerinitiativen stellten sich gegen das Projekt und Gegner warnten vor Umweltschäden und Bleivergiftungen. Die Baubescheide vom Bürgermeister und vom Gemeinderat fielen negativ aus, weshalb das Unternehmen beim Landesverwaltungsgericht Beschwerde einreichte.

Verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung

Das Gericht entschied nun, dass für den Bau „die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gegeben war“. Für derartige Vorhaben sind grundsätzlich nicht die Bürgermeister als Baubehörde erster Instanz sondern das Land Oberösterreich zuständig. Somit hätte der Gemeinderat die Entscheidung des Bürgermeisters wegen Unzuständigkeit aufheben müssen.

Inzwischen hat sich die Sachlage ohnedies geändert. Im Jänner 2017 reichte Banner beim Gericht Unterlagen für ein modifiziertes Vorhaben ein, für das keine UVP-Pflicht mehr bestehe. „Der abgeänderte Projektantrag war daher zuständigkeitshalber an den Bürgermeister weiterzuleiten“, heißt es weiters in dem Entscheid.

Änderung der Strategie

Wegen des sich ziehenden Prozederes habe Banner vergangenes Jahr seine Strategie überarbeitet, begründete das Unternehmen in einer Presseaussendung den Änderungsantrag. Man konzentriere sich jetzt auf einen „Zubau in Leonding“. In Pasching sollen nur „Batterien endgefertigt, gelagert und ausgeliefert “ werden.

Anstelle der geplanten 35 Mio. Euro kostet der Bau nur mehr 18 Mio. Euro, statt 200 sollen 100 neue Arbeitsplätze entstehen. „Da es nach unserer Projektänderung keine Widmungskonflikte mehr gibt, sind wir davon überzeugt, dass der Bürgermeister eine zeitnahe Bewilligung erteilen wird“, erklärte der kaufmännische Geschäftsführer Andreas Bawart.

Links: