Ursache nach tödlichem Unfall unklar

Nach einem Unfall mit sechs Autos auf der Trauner Kreuzung am Mittwoch, bei dem ein 54-jähriger Mann getötet wurde, bleibt die Unfallursache weiter unklar. Denn der 26-jährige Verursacher gibt an, sich an nichts erinnern zu können.

Das letzte, an was er sich erinnern könne, sei die Abfahrt von Zuhause in Leonding. Der junge Autofahrer hatte vor dem tödlichen Unfall einen Wagen mehrmals seitlich touchiert, war gegen eine Leitschiene geprallt und entlang dieser 150 Meter weit geschlittert. Dann war er laut Polizei rechts gefahren und ungebremst auf die bei einer roten Ampel stehenden Autos geprallt.

ORF

Untersuchung auf Alkohol oder Drogen

Ein in einem dieser Fahrzeuge sitzender Slowene starb dadurch. Die Polizei versucht nun zu klären, ob gesundheitliche Probleme, Alkohol oder Drogen zu diesem Unfall geführt haben.

