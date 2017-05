MAN Steyr baute im Vorjahr 16.000 Fahrzeuge

Das MAN-Werk in Steyr hat 2016 den Umsatz von 1,1 auf 1,2 Mrd. Euro gesteigert, mit rund 16.000 leichten und mittleren Lkws wurden um 800 Fahrzeuge mehr als 2015 gebaut, berichteten die „Oberösterreichischen Nachrichten“ (Mittwochausgabe).

Die Fahrerhaus-Fertigung ging von 25.500 auf 22.000 zurück, ab Ende 2018 soll diese zur Gänze in München stattfinden. Der Sonderfahrzeugbau soll sich dafür von zuletzt 1.400 auf 4.000 Spezialfahrzeuge fast verdreifachen. Und der Leichtbau mit einer Kunststofflackierung und der Sonderfahrzeugbau von MAN Bus & Truck wandern nach Steyr.

Auftragslage „gut und stabil“

Die Auftragslage sei „gut und stabil“ wird Produktionsgeschäftsführer Thomas Müller in der Zeitung zitiert. Das Unternehmen befindet sich nach wie vor in einem 2105 eingeleiteten Umstrukturierungsprozess. 100 Mio. Euro sollen bis 2018 in den Umbau des Standorts fließen.

Das Werk zählt derzeit 2.065 Beschäftigte, inklusive Lehrlingen. Der Umbau soll ohne Personalabbau, aber mit Um- und Zusatzqualifizierung stattfinden. Jobs reduziert wurden in der Verwaltung. 200 Mitarbeiter hätten in den vergangenen zwei Jahren freiwillig einen Sozialplan angenommen und das Unternehmen verlassen, heißt es in dem Artikel.

