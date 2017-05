1,5 Millionen Besucher im Linzer AEC

1,5 Millionen Menschen haben seit der Wiedereröffnung des Ars Electronica Center im Kulturhauptstadtjahr Linz09 das „Museum der Zukunft“ besucht.

Jahr für Jahr fährt das AEC einen neuen Publikumsrekord ein: Allein 2016 zog das Haus mehr als 172.000 Besucher an. 275.743 Schüler besuchten das Ars Electronica Center zwischen 1.1.2009 und 31.12.2016.

Nicolas Ferrando/Lois Lammerhuber

Wiener Schülerin die 1,5-millionste Besucherin

Anja Rajic heißt die 1,5-millionste Besucherin. Die 16-jährige Schülerin besucht die HTBLVA Spengergasse in Wien und schaute gemeinsam mit ihren Klassenkollegen im Rahmen eines Schulausfluges im „Museum der Zukunft“ vorbei – am besten gefallen habe ihr der Deep Space 8K, so das AEC.

Link: