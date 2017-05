Streit mit Eisenstange endete in Spital

Zwei Verletzte hat es am Dienstag in einer Asylunterkunft in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) gegeben. Bei einem Streit zwischen einem Türken und einem Iraker soll auch eine Eisenstange im Spiel gewesen sein.

Einer der beiden erlitt eine schwere Kopfverletzung. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Kepler-Universitätsklinik nach Linz geflogen.

Streit um geliehenes Geld

Ursache für den Streit dürfte laut ersten Informationen der Polizei ein Streit um geliehenes Geld gewesen sein.