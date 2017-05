Sperrlinie soll Unfälle verhindern

Die Westautobahn (A1) bei Laakirchen ist zu einer Unfallhäufungsstelle geworden, weil die Raststation Lindach und die Abfahrt Laakirchen Ost offenbar zu nahe beieinander liegen. Jetzt hat die ASFINAG die Stelle entschärft.

Eine Sperrlinie soll nun verhindern, dass es auf der Westautobahn bei Laakirchen Ost immer wieder zu Zusammenstößen kommt, so Matthias Hausleitner, Chef der Autobahnmeisterei Seewalchen: An ein und derselben Stelle seien oft drei Unfälle am Tag passiert. Großteils habe es sich um Auffahrunfälle gehandelt.

Autolenker müssen sich früher einordnen

Die neue Sperrlinie wurde bereits in beiden Richtungen auf die Fahrbahn aufgemalt. Nun müssen sich die Auto- und Lkw-Fahrer an diese Änderung gewöhnen und sich früher als bisher richtig einordnen. Eine andere Maßnahme wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung gewesen, gegen die sich die ASFINAG jedoch entschieden hat.

Fahrbahnbereich soll im Mai fertig saniert werden

Die 100-km/h-Beschränkung im Bereich Laakirchen Ost in Richtung Wien gilt seit dem Juli des Vorjahres. Damals war während eines heftigen Unwetters die Fahrbahn unterspült worden und habe die Geschwindigkeitsbeschränkung erforderlich gemacht. Noch im Mai soll der Fahrbahnbereich aber fertig saniert und die 100-km/h-Beschränkung aufgehoben werden, so Hausleitner.