Doppelter Abgang beim LASK

Der LASK könnte nach dem Bundesliga-Aufstieg mit einem Sieg gegen Wiener Neustadt auch den Meistertitel fixieren. Hinter den Kulissen sind zwei wichtige Personalentscheidungen gefallen, es gibt einen doppelten Abgang, hieß es am Dienstag.

Auf der nicht-sportlichen Ebene verlässt Manager Alexander Friedl den Klub, freiwillig, in bestem Einvernehmen und aus Privaten Gründen, wie LASK-Präsident Siegmund Gruber betonte gegenüber dem ORF OÖ: „Über die privaten Gründe möchte ich nichts sagen, ich danke Alexander Friedl für die Arbeit beim LASK. Selbstverständlich wird er auch bei unserer Meisterfeier noch einmal mit dabei sein. Seine Aufgaben werden wir jetzt intern verteilen, in letzter Instanz wird die Geschäftsführung bis auf weiteres bei mir liegen“.

„Urgestein“ Fabiano beendet Karriere

Sportlich trauern viele LASK Fans um den Abgang von Fabiano, 16 Tore hat er in dieser Saison erzielt, in gesamt 156 Spielen hat er 55 mal für den LASK getroffen, der 31-Jährige wird seine Karriere beenden und in seine Heimat Brasilien zurückkehren, sagte er.

Blau Weiß braucht Punkte in Lustenau

Lokalrivale Blau Weiß Linz braucht dagegen auswärts bei Austria Lustenau die Punkte wieder dringender, nachdem Tabellen-Schlusslicht FAC am Montag mit einem 2:0 Sieg in Horn den Rückstand auf die Blau weißen auf vier Punkte verringern konnte.

Blau Weiß-Sportvorstand David Wimleitner erwartet in den ausstehenden fünf Runden weiter ein Zitterpartie um den Klassenerhalt: „Erst wenn der Verbleib in der Ersten Liga geschafft ist, werden wir uns um die Personalentscheidungen für die nächste Saison kümmern, was einen Verbleib von Trainer Klaus Schmidt betrifft, gibt es aber positive Signale, der Klassenerhalt vorausgesetzt.“

Dennis Bankowsky, ooe.orf.at