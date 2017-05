Neue Kulturfestivals in Oberösterreich

Während am Wochenende mit den „Nikolaus Harnoncourt Tagen“ ein neues Festival zu Ehren des Ausnahmedirigenten im Attergau startet, hat man sich auch im Mühlviertel und in Steyr etwas Neues für das Kulturpublikum einfallen lassen.

Der oberösterreichische Boden scheint für Festivals ein besonders fruchtbarer zu sein. Bemerkenswert, weil in Zeiten von Budgetkonsolidierungen das Geld für Kunst und Kultur nicht gerade mehr wird.

„Mühlviertler Art 01“ in St. Martin

In St. Martin im Mühlkreis im oberen Mühlviertel wagt man den Schritt in Richtung Kunstfestival. Die sogenannte „Mühlviertler Art 01“ feiert in diesem Sommer (18. August bis 23. September) ihr Debüt. Im Mittelpunkt stehen die Arbeiten von Maler und Bildhauer Gerhard Doppelhammer, er gilt als Mühlviertler Urgestein. Ins Leben gerufen wurde das Festival vom Verein VOI - Kultur am Markt, ein neuer Verein, der das kulturelle Geschehen in der Region beleben will.

Gerhard Doppelhammer

„Literatur.tage“ in Steyr

Während sich im Mühlviertel alles um die bildende Kunst dreht, wird es in Steyr literarisch. An drei Tagen stellen die „literatur.tage“ zeitgenössische Autoren und ihre literarischen Neuerscheinungen vor. Gelesen wird in der historischen Steyrer Altstadt und ihren Arkadenhöfen. Am Pfingstwochenende feiert das neue Festival Premiere.

