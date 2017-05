Royales Shoppen am Attersee

Auf ihrem privaten Besuch in Österreich hat die niederländische Königsfamilie am Montag auch einen Zwischenstopp in Seewalchen am Attersee eingelegt, um sich mit Trachtenmode einzudecken.

Royaler Einkaufsbummel unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen: Im Konvoi mit Spezialpolizisten der Cobra und des Verfassungsschutzes reiste das Königspaar an den Attersee.

ORF

Ob und welche Trachten das Königsehepaar gekauft hat, ist nicht bekannt. Generell weiß man nicht viel von dem Österreichurlaub der holländischen Royals, da die private Reise so diskret wie nur möglich ablaufen soll. Ein offizieller Staatsbesuch war nicht ausgerufen. Durchgesickert sind nur die geplanten Zwischenstopps, wie etwa am Attersee.

ORF

Seit Sonntagabend urlauben der Monarch samt seiner Ehefrau, den drei Kindern und auch seiner Mutter Prinzessin Beatrix unter größtmöglicher Geheimhaltung im Salzkammergut. Am Dienstag wird es zurück nach Salzburg gehen.

