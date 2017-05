Alkolenker erfasste Fußgängerin - Frau starb

Auf einer Brücke in Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) ist eine Fußgängerin von dem Auto eines betrunkenen Lengauers erfasst und über das Geländer in die Tiefe geschleudert worden. Die 40-Jährige aus Frankenmarkt starb noch an der Unfallstelle.

Ein Hustenanfall soll der unmittelbare Auslöser des Unfalls in Frankenmarkt gewesen sein. Ein 50-Jähriger aus Lengau war Samstagnachmittag mit seinem Auto auf der Wienerbundesstraße (B1) Richtung Vöcklabruck unterwegs. Auf dem Beifahrersitz war seine zwölf Jahre alte Tochter.

Mit Tochter zur Unfallstelle

Der Mann hatte plötzlich einen schweren Hustenanfall und kam dabei vom der Fahrbahn ab. Sein Wagen erfasste dabei eine 40-Jährige, die auf der linken Brückenseite auf dem Gehsteig ging.

Die Frau wurde über das Brückengeländer geschleudert und stürzte etwa fünf Meter tief auf eine darunterliegende Straße. Der Autofahrer setzte seine Fahrt noch einige hundert Meter fort, ging dann aber mit seiner Tochter zur Brücke zurück. Die 40-Jährige starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

1,46 Promille Alkohol im Blut

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,46 Promille beim Autofahrer. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Von der Staatsanwaltschaft Wels wurde eine Obduktion des Unfallopfers angeordnet.