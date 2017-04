In letzter Minute aus brennendem Auto gerettet

Ein 25-Jähriger hat sich am Samstagabend in Weitersfelden (Bezirk Freistadt) in letzter Minute aus seinem brennenden Auto retten können. Der Mann konnte sein Fahrzeug gerade noch anhalten und verlassen.

Dichter Qualm drang während der Fahrt aus dem Handschuhfach. Der Mann konnte sein Fahrzeug gerade noch anhalten und verlassen. Laut eigenen Angaben stand das Auto eine Minute später in Vollbrand. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Da das Auto direkt neben einen Wald zum Stillstand kam, verhinderte die Feuerwehren Harrachstal und Weitersfelden gerade noch einen Waldbrand.

Zweiter Auto-Brand

In der Nacht auf Sonntag fing im Mühlviertel ein weiteres Auto Feuer. Im Bezirk Perg machte ein 18-Jähriger in Mitterkirchen Driftübungen. Das Auto war nicht zum Verkehr zugelassen. Dabei überhitzten die Vorderräder und ein Brand im Motorraum brach aus. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Verletzt wurde niemand.