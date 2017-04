Berglandmilch bietet Milchbauern Hilfe an

Nach heftiger Kritik wird nun doch Hilfe angeboten: Die Berglandmilch will jetzt jenen 19 vertragslosen Bauern ein Angebot machen, die nach dem Ende der früheren Alpenmilchlogistik plötzlich ohne Abnehmer waren.

„Man wolle die Lage nicht eskalieren lassen“, bestätigte die Sprecher der Generaldirektion. Eine Lösung soll damit jenen 19 Milchbauern angeboten werden, die zuletzt verzweifelt nach Molkereien gesucht haben, nachdem ihr bisheriger Abnehmer ihren Betrieb eingestellt hatte. Ab Montag würden die Bauern ihre Milch wegschütten müssen.

Berglandmilch

Die 19 Bauern werden nicht denselben Milchpreis erhalten wie die Mitglieder der Molkerei. Auch Gmundner Milch und die NÖM, die in den vergangenen Tagen schon mehrere andere vertragslose Bauern aufgenommen hatten, kürzen den Preis um einige Cent pro Liter.

In Produktion kompromissbereit

Zuletzt hatte die Berglandmilch noch Hilfe für die vertragslosen Bauern ausgeschlossen. Es sei kein Platz mehr in den Transportwagen und in der Produktion sei man voll ausgelastet, hieß es am Freitag.

Auch da zeigt man sich jetzt kompromissbereit: Es seien bereits Mitarbeiter betraut worden, die nötigen Transportkapazitäten abzuklären. Allerdings würde es noch einige Tage dauern, da die fixen Sammeltouren zu den rund 11.000 Bauern umgestellt werden müssen. Von den 19 Bauern sind 13 aus Niederösterreich (Großteil Waldviertel) und sechs aus Oberösterreich.

