Mutter fand Nadel in Schoko-Ei

Ein mysteriöser Fund beschäftigt die Behörde im Innviertel und in Bayern. Eine Mutter hat in einem Schokoladen-Ei eine Nadel gefunden. Die Behörden gehen davon aus, dass ein unbekannter Täter die Stopfnadel in die Schokolade gesteckt hat. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Eigentlich wollte die Mutter ihren fünf Kindern eine Freude machen, als sie die Schokoladen-Eier kurz nach Ostern kaufte. Um die Schoko-Hälften zwischen ihren Zwillingen aufzuteilen, brach Marin Dorfberger das Ei zuerst selbst auf. Da entdeckte sie die Stopfnadel in einem der Schokoladenstücke. „Zuerst dachte ich, das ist Teil des Spielzeugs und dann ist es mir kalt den Rücken hinunter geronnen “

Facebook/Marion Dorfberger

Als Marion Dorfberger den Fund in den sozialen Netzwerken mit Fotos veröffentlichte, warfen ihre einige User vor, dass sie die Nadel selbst in das Ei gesteckt hätte. Doch das weist sie zurück: „Ich habe wirklich Besseres zu tun.“

Polizei ermittelt

Ein Fehler des Herstellers kann so gut wie ausgeschlossen werden, da laut der Produktionsfirma jedes Stück mittels Röntgen durchleuchtet wird. Das bestätigte auch die Polizei, die an der Geschichte der Innviertlerin nicht zweifelt und gegen Unbekannt ermittelt.