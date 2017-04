Holländische Royals besuchen Salzkammergut

Der jährliche Ski-Urlaub der holländischen Königsfamilie in Österreich hat schon Tradition. Diesmal soll aber Kultur statt Sport im Vordergrund stehen. Ab Sonntag besichtigen die Royals unter anderem das Salzkammergut - und zwar so diskret wie möglich.

Die Gerüchteküche im Salzkammergut brodelt. Das Königspaar will bei dem viertägigen Kurzurlaub wohl so viel öffentliche Aufmerksamkeit wie nur möglich vermeiden. Denn es handelt sich nicht um einen offiziellen Staatsbesuch, sondern um einen privaten Ausflug der Royals. Fest steht, dass der König der Niederlande, Willem Alexander, mit seiner Gattin Maxima am Sonntag am Salzburger Flughafen landen.

APA/Stiplovsek

Über den genauen Ablauf des Urlaubs ist ein Mantel des Schweigens gehüllt. Durchgesickert ist ein Aufenthalt des holländischen Königspaars in Seewalchen am Attersee, wo ein Besuch in einem Trachtengeschäft geplant sein soll. Logieren dürfte das royale Paar nicht in einem Hotel, sondern privat im Attergau.

Heimreise am Donnerstag

Ihre Reise soll Willem Alexander und Maxima am Dienstag zurück nach Salzburg führen, am Mittwoch dürfte es weiter in die Steiermark geht, um dort die Landschaft von Altaussee zu genießen.

Am Donnerstag wird sich die Familie wieder auf die Heimreise, zurück in die Niederlande, machen. Ein Wiedersehen in Österreich wird es wohl spätestens im kommenden Winter geben, wenn die Königsfamilie ihren traditionellen Skiurlaub in Lech am Arlberg verbringen wird - ohne Geheimniskrämerei.