Horn fügt Blau Weiß Linz böse Schlappe zu

Ein harter Elfmeter mit roter Karte bringt die Linzer nach 1:0-Pausenführung völlig aus dem Konzept. SV Horn, der Mitbewerber gegen den Abstieg, nützt die Situation eiskalt und schießt Blau Weiß mit 4:1 aus dem Linzer Stadion.

Die Linzer laufen mit der Erste-Liga-Lizenz im Rücken bei Regen auf der Linzer Gugl auf. Horn hat die Lizenz in erster Instanz nicht bekommen.

Frühe Führung für Blau Weiß

Sportlich gelingt den Blau-Weißen ein Auftakt nach Maß. Markus Blutsch bringt einen Eckball zur Mitte, der Linzer Kapitän Florian Maier lauert auf den Kopfball, den er überlegt zur Führung ins Tor setzt (12.). Nur drei Minuten später können die Gäste einen Schuss von Goiginger gerade noch blocken.

Die Linzer kombinieren gut, der Ball will in der Folge bei Schüssen von Goiginger (18.), Hinum (25.) nicht ins Tor. Auch zwei Missverständnisse in der Abwehr von Horn können die Linzer nicht nützen. Pausenstand: 1:0.

Nach der Pause vergibt Kreuzer die ersten Chance für Blau Weiß (47.), die Gäste werden jetzt aber sichtlich gefährlicher. Hankic muss sich erstmals bei einem Schuss von Milosevic auszeichnen (48.), dann vergibt Sulimani die bis dahin beste Möglichkeit für die Niederösterreicher (57.).

Zweifelhafter Elfmeter für Horn, Rot für Maier (BW)

Maier bremst Sulimani im Strafaum. Viel war das nicht, es gibt einen harten Elfmeter und überdies Platzverweis für den Torschützen Florian Maier. Eine aus Sicht der Linzer überharte Entscheidung wegen Torraubes (60.). Milosevic verwandelt den Elfmeter, die Gäste ziehen daraus enorm viel Motivation.

Horn dreht dreht das Spiel zur Schlappe für Linz

In der Folge ist Feuer am Dach bei den Linzern, die völlig aus dem Konzept gekommen sind.

Horn agiert gegenüber der ersten Hälfte wie verwandelt. Eine Milosevic-Flanke verwandelt Havenaar per Kopf zur 2:1-Führung für den SV Horn (77.).

Als BW-Keeper Hankic Juric im Strafraum von den Beinen holt, gibt es den nächsten Elfer für die Gäste. Milosevic trifft zum 3:1 (80.). Horn will mehr und erreicht auch dieses Ziel, weil die Blau Weißen ihr Heil in bedingungsloser Offensive suchen. Der Konter von Horn bringt das 4:1 durch Sulimani (83.).

Die Linzer erleiden im vielleicht wichtigsten Heimspiel der Saison eine bittere 1:4-Heimschlappe, die einen Rückschlag bedeuten könnte, wenn sie sich in den Köpfen der Blau-Weißen Spieler nachhaltig niederschlägt. Der Vorsprung zum Abstiegsplatz (FAC) beträgt fünf Runden vor Schluss sieben Punkte.

Blau Weiß Linz Horn 1:4 (1:0)

Linzer Stadion, SR Lechner

Tore: Maier (12.) bzw. Milosevic (61./Elfer, 80./Elfer), Havenaar (77.), B. Sulimani (83.)

Rot: Maier (BW Linz/60.)

Sky Go Erste Liga, 31. Runde

BW Linz – Horn 1:4

Kapfenberg – Lustenau 2:3

FAC – Liefering 0:3

Wr. Neustadt – Wattens (seit 20:30 live auf ORF-Sport +)

Montag, 8. Mai: 18:30 Innsbruck – LASK

Blau Weiß in der „englischen Woche“ unter Druck

Die Niederlage gegen den SV Horn bedeutet den denkbar schlechtesten Start in die in Sachen Klassenerhalt vorentscheidende „englische Woche“ der Sky-Go-Erste Liga für die Blau Weißen. Glück im Unglück ist die 0:3-Niederlage von Schlusslicht FAC gegen Liefering.

Schon am Dienstag steht jedoch das schwere Auswärtsspiel in Lustenau für die Linzer auf dem Programm, kommenden Freitag dann das Duell gegen Schlusslicht FAC. Hier muss es weitere Punkte geben.

Wenigstens eine wichtige Hürde wurde schon bewältigt: Der FC Blau Weiß hat im Gegensatz zum SV Horn die Lizenz für die kommende Saison bekommen. Horn legt Protest ein.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at