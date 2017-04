Winter meldet sich zurück

In der Nacht auf Freitag ist der Winter in einigen Teilen Oberösterreichs wieder zurückgekehrt. Im Salzkammergut gab es verbreitet Schneefahrbahnen, im oberen Mühlviertel stürzten Bäume aufgrund der Schneelast auf Straßen.

Zudem gab es noch eine weitere Gefahr, so Thomas Lahnsteiner von der Straßenmeisterei Gmunden gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Weil der Schnee so nass ist, haben wir in den Waldgebieten das Problem, dass die Bäume durch die Schneelasten gewaltig in Richtung der Straßen gedrückt werden.“

Schnee im oberen Mühlviertel

Auch im oberen Mühlviertel und im Innviertel schneite es teils kräftig, einige Feuerwehren mussten umgestürzte Bäume von den Straßen entfernen.