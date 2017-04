Bau der neuen Spinnerei in Traun im Plan

Im Mai wird das Veranstaltungshaus in Traun, die neue Spinnerei eröffnet. Noch wird gebaggert und gehämmert. Doch sowohl der Zeitplan als auch das Budget sollten eingehalten werden, sind die Verantwortlichen zuversichtlich.

Am 20. Mai wird die neue Spinnerei in Traun mit einem großen Fest eröffnet. Das Veranstaltungshaus wurde neu gebaut, weil in dem ursprünglichen Gebäude der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Für die Geschäftsführerin vom Kulturpark Traun, Manuela Reichert, war wichtig, dass das Flair und die Akustik der alten Spinnerei mitkommen: „Ein Akustiker hat in der alten Spinnerei Messungen vorgenommen und hier im Neubau umgesetzt, weil wir damit einfach zufrieden waren.“

Synergien mit Landesmusikschule

Neben der Möglichkeit den Saal auch für Hochzeiten oder Veranstaltungen zu nutzen - soll noch eine weitere Synergie entstehen - und zwar mit dem geplanten Neubau der Landesmusikschule, so Bürgermeister Rudolf Scharinger: "Die Landesmusikschule kommt südlich der Spinnerei und sie muss in unmittelbar Nähe sein, dass die Landesmusikschule die Synergien des Saales auch mitnutzen kann. Es wird einen Verbindungsgang im ersten Stock geben, damit man trockenen Fußes und klimatisiert von der Musikschule in die Spinnerei gehen kann.“ Dieser Neubau soll im nächsten Jahr beginnen und geschätzte vier Millionen Euro kosten.

5,2 Millionen Euro werden investiert

5,2 Millionen netto sind für die neue Spinnerei budgetiert, so Scharinger: „Das Land OÖ hat uns sehr großzügig unterstützt, denn ohne Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, so eine Investition zu stemmen. Und so wie es aussieht, werden wir auch die Summe einhalten.“

Das Wasserschloss ist das Herzstück des Kulturparks Traun. Das zeigt sich auch in der Architektur der neuen Spinnerei: eine Glaswand, die den Blick zum Schloss freigibt.