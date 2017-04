Tödlicher Absturz bei Kraftwerksbesichtigung

Bei der Besichtigung eines neuen Kraftwerks in Bad Goisern ist eine Pensionistin am Mittwochnachmittag tödlich verunglückt. Die Frau stürzte aus noch unbekannter Ursache acht Meter in einen Schacht, so die Polizei gegenüber Radio OÖ.

Die Frau war Teil einer Pensionistengruppe aus der Umgebung von Bad Goisern (Bezirk Gmunden), die sich das Wasserkraftwerk ansah. Während eines Vortrages in einer Maschinenhalle fiel die Frau, die am Rande eines Schachtes stand, plötzlich rücklings acht Meter in die Tiefe. Nur zwei oder drei Personen sahen laut Polizei die Frau fallen.

Keine Hilfe mehr möglich

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die 75-Jährige gesundheitliche Probleme bekommen haben dürfte. Die Frau war offensichtlich wegen Gleichgewichtsproblemen mit Walking-Stöcken unterwegs, hieß es. Für sie gab es keine Hilfe mehr, so die Polizei.