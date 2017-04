Radfahrer von Lkw überrollt - tot

In Linz ist ein Radfahrer von einem Lastwagen überrollt worden. Der 54-jährige Mann aus Ghana wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Unfall passierte am Dienstag auf der Umfahrung Ebelsberg im Bereich der Kreuzung mit der Turmstraße. Beide standen vor einer roten Ampel, der Ghanaer am Radweg, er wollte mit seinem Rad geradeaus fahren, der Lastwagenfahrer wollte rechts in die Umfahrungsstraße abbiegen. Bei Grün fuhren sie los, dabei dürfte der 32-jährige Lkw-Fahrer aus Tschechien den 54-jährigen Radfahrer aus dem Blick verloren haben.

Einsatzkräfte binnen weniger Minuten am Einsatzort

Der Mann wurde von dem tonnenschweren Sattelschlepper erfasst, zu Boden geschleudert und vom rechten Vorderreifen am Oberschenkel überrollt. Binnen weniger Minuten waren ein Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariterbundes vor Ort, doch sie konnten dem Schwerverletzten nicht mehr helfen. Der 54-Jährige verblutete. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock.