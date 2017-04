Landes-Initiative: Wohnraum für junge Menschen

Die oö. Wohnbauförderung versucht, günstigen Wohnraum für junge Menschen zu schaffen. Speziell dafür werden jährlich etwas mehr als 240 Wohnungen gebaut. Nicht nur gemeinnützige Bauträger versuchen, die Initiative des Landes OÖ zu unterstützen.

Leistbares Wohnen ist vor allem für junge Menschen ein großes Thema. In Oberösterreich will man junge Menschen beim ersten Schritt in die Unabhängigkeit unterstützen. Dazu stellen nun neben gemeinnützigen Bauträgern auch gewerbliche Wohnbauunternehmen leistbaren Wohnraum zur Verfügung, wie Wohnbaureferent Manfred Haimbuchner (FPÖ) in einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte.

Haimbuchner: „Gemeinnützige und gewerbliche Bauträger schaffen Wohnraum für Junge“

270 Euro für 45 Quadratmeter

Die Kriterien dafür sind unter anderem, dass Menschen zwischen 18 und 35 Jahren diese günstigen Wohnungen bekommen sollen und der Mietvertrag maximal acht Jahre lang läuft. Im Schnitt kostet dann eine 45 Quadratmeter Wohnung laut Haimbuchner 270 Euro.

Neben den 240 Wohnungen, die gemeinnützige Bauträger zur Verfügung stellen - sollen in den nächsten fünf Jahren insgesamt 50 Wohnungen durch den gewerblichen Bauträger WAG im Zuge der Initiative „Erstes Wohnen“ hinzukommen, wie Wolfgang Schön, Geschäftsführer der WAG, erklärte:

Schön: „Wohnungen in Linz, Steyr, Schärding und Braunau“

Das Angebot soll sich hauptsächlich an Lehrlinge, Studenten oder Berufseinsteiger richten, die aufgrund ihrer finanziellen Situation keine leistbare Wohnung finden.

