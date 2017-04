Erneut Prozess wegen Tierquälerei

Der Fall einer Gnadenhofbetreiberin aus dem Innviertel dürfte am Mittwoch am Landesgericht Ried ins Finale gehen. Der 64-jährigen Frau wird vorgeworfen, dass sie dutzende Hunde verhungern ließ und Spendengelder veruntreute.

Tierquälerei, Veruntreuung und schwerer gewerbsmäßiger Betrug wird der einstmals renommierten Tierschützerin vorgeworfen. Juristisch wiege der Betrugsverdacht am schwersten, hieß es im Vorfeld zum Prozess. Der Verbleib von 200.000 Euro ist noch unklar - Geld, das von einer Spenderin aus der Schweiz kam. Sie soll am Montag als Zeugin befragt werden.

Hunde verhungert

Aus menschlicher Sicht wiege aber die vorgeworfene Tierquälerei am schwersten. Die Betreiberin des Innviertler Gnadenhofes soll ihre Hunde verhungern haben lassen. Im Dezember 2014 waren bei ihr 38 teils skelettierte, teils mumifizierte Kadaver von Vierbeinern gefunden worden - davor türmte sich das Hundefutter.

Das Bild, das sich in dem angemieteten Gebäude zeigte, war schlimm, so die Einsatzkräfte. Der Amtstierarzt schilderte während des bisherigen Prozesses, dass das Areal nur mit Gummistiefeln betreten werden konnte, da überall Hundekot gewesen sei. Die 64-Jährige rechtfertigte sich damit, dass sie wegen einer ernsthaften Erkrankung nicht mehr in der Lage gewesen sei, die Tiere ausreichend zu versorgen.

Zeugen widerlegten Aussagen der Angeklagten

Zeugen widersprachen jedoch: Sie sei nicht so krank gewesen, habe keine Hilfe angenommen und niemanden ins Haus gelassen. Bei der letzten Verhandlung plädierte der Verteidiger auf Unzurechnungsfähigkeit. Das beantragte psychiatrische Gutachten hat jedoch die Zurechnungsfähigkeit der Angeklagten bestätigt, hieß es von der zuständigen Staatsanwaltschaft. Am Mittwochnachmittag könnte ein Urteil fallen. Der Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft.

