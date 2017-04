Keine Spur von Brandstifter in Linz

Weiterhin unklar ist, wer für insgesamt fünf Brände in der Linzer Europastraße verantwortlich ist. In der Nacht auf Montag musste die Feuerwehr einen Brand in einem Kellerabteil und später in einer Tiefgarage löschen.

Damit gab es in der Europastraße in Linz gleich fünf Brände binnen weniger Wochen, vier im Kellerabteil eines Mehrparteienhauses und einen in einer angrenzenden Tiefgarage. Mindestens sechs Pkws wurden ein Raub der Flammen.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen der Polizei laufen, heißt es aus der Landespolizeidirektion OÖ. Näheres werde derzeit aber nicht bekannt gegeben.

