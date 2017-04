Todeserklärung für KZ-Aufseherin aufgehoben

Das Landesgericht Ried im Innkreis hat eine falsche Todeserklärung für eine Innviertlerin aufgehoben. Durch diese war die Massenmörderin, die im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau über Leben und Tod bestimmte, zum Opfer gemacht worden.

Die aus Münzkirchen (Bezirk Schärding) stammende Maria Mandl war Oberaufseherin im NS-Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und wurde 1948 hingerichtet. Die Todeserklärung vom 9.10.1975 „wird ersatzlos aufgehoben“, heißt es in dem neuen Beschluss des Landesgerichts Ried im Innkreis.

ORF

1975 stellte ein Rieder Richter fest, dass „die Bestie“, wie Mandl genannt wurde, 1939 in ein deutsches Konzentrationslager eingeliefert worden sein soll und dort angeblich verstorben sei. Sterbedatum: 31.12.1944. Mandl war jedoch Aufseherin in mehreren nationalsozialistischen Konzentrationslagern, leitete das Frauenlager in Auschwitz und wurde 1948 in Krakau wegen der Beteiligung an Tausenden Morden hingerichtet.

Entscheidung nicht mehr zu erheben

Wie aus dem Akt hervorgeht, hätte der Richter schon damals zu einem anderen Ergebnis kommen müssen, so der Präsident des Landesgerichts Ried, Franz Maier. Ein exakter Grund für die Entscheidung des Richters damals lasse sich aus dem Akt nicht erheben, „es steht ganz eindeutig fest, dass Frau Mandl eine Täterin war“.

ORF

„Keine Schlamperei“

Dass 1975 eine falsche Todeserklärung ausgestellt worden ist, sei sicher keine Schlamperei gewesen, sagte Robert Eiter vom Mauthausen Komitee, das die Überlebenden des NS-Konzentrationslagers vertritt und die Rieder Justiz bei ihren Recherchen unterstützt hatte. „Man muss von irgendeiner Seite diesen Wunsch herangetragen haben, die Todeserklärung so zu formulieren; ich glaube, man musste wissen, dass Maria Mandl 1948 in Polen für ihre Verbrechen hingerichtet wurde.“

Auch am Gemeindeamt von Münzkirchen ist die Aufhebung der Todeserklärung inzwischen eingelangt. Auf Antrag von Mandls Heimatgemeinde war die falsche Todeserklärung 1975 ausgestellt worden.