„West Side Story“ im Schlossgraben Steyr

Der Schlossgraben in Steyr wird Ende Juli zum Schauplatz für die Auseinandersetzung zweier rivalisierender Gangs und einer berührenden Liebesgeschichte – mit der „West Side Story“ erfüllt das Musikfestival Steyr einen Publikumswunsch.

Es war der Wunsch des Publikums, in Steyr wieder einmal ein Musical zu sehen. Nun ist es Intendant Karl-Michael Ebner gelungen, die Rechte für eine Neuproduktion der „West Side Story“ im Schlossgraben zu bekommen. Es gebe viele Kriterien für die Erteilung der Rechte, von „schnell genug“ bis „Musical-erfahren“, so Ebner.

Musikfestival Steyr

Volksoper-Mitglieder engagiert

Genau vor 60 Jahren kam dieses Musical mit der Musik Leonard Bernsteins in New York heraus und fasziniert mit seiner Romeo- und Julia-Thematik bis heute. In den Hauptrollen singen mit Juliette Khalil als „Maria“ und David Sitka als „Tony“ zwei Mitglieder der Wiener Volksoper, wo auch Ebner selbst seit Jahren engagiert ist.

Die Wiener Volksoper war 1968 auch das erste deutschsprachige Theater, das die „West Side Story“ herausbrachte, so Karl-Michael Ebner. „Ich bin sehr stolz, dass die Sänger der Wiener Volksoper so an dem Stück hängen.“

Weitere Darsteller:

Anita: Martina Dorak

Doc: Josef Luftensteiner

Riff: Jakob Semotan

A-Rab: Bernhard Viktorin

Bernardo: TBA

Lieutenant Krupke: Ewald Reiter

Premiere feiert die „West Side Story“ am 27. Juli im Schlossgraben Steyr, wenn es das Wetter nicht zulassen sollte dann im Stadttheater Steyr.

