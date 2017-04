Anti-Terror-Übung im Linzer Zentralraum

In Linz proben die Einsatzkräfte am Montag einen groß angelegten Anti-Terror-Einsatz. Daher sind auch mehr Polizisten als üblich in der Landeshauptstadt zu sehen. Geübt wird ein Anschlag, um gerüstet zu sein, falls in Oberösterreich einer passiert, heißt es.

Bei der Auswahl der Orte habe man darauf geachtet, dass „die Zivilbevölkerung möglichst wenig tangiert wird“, so Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.

120 Teilnehmer von Zivilorganisationen und Behörden erhielten schon am vergangenen Mittwoch bei der Polizei in Linz eine grundsätzliche Information zur Übung am 24. April.

