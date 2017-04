18-Jähriger stach auf Kontrahenten ein

In Steyr hat am Wochenende ein 18-Jähriger auf offener Straße auf einen anderen eingestochen. Zuvor war es in der Bahnhofstraße zu einem Streit zwischen den beiden gekommen.

Der 18-jährige Afghane soll nach dem Streit auf den 17-Jährigen eingestochen und ihn am Oberschenkel verletzt haben, so die Polizei.

18-Jähriger wandte sich an Rotes Kreuz

Der Angreifer flüchtete zunächst, wandte sich aber später an das Rote Kreuz, weil er bei dem Streit ebenfalls eine Schnittverletzung an der Hand erlitten hatte. Wodurch der Streit ausgelöst worden war, ist noch unklar.