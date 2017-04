Vierter Brand in Mehrparteienhaus

Im Linzer Stadtteil Oed dürfte ein Serienbrandstifter sein Unwesen treiben. Seit Monatsbeginn musste die Feuerwehr viermal zu Kellerbränden im selben Haus ausrücken, so auch Sonntagabend. Wenige Stunden später gingen mehrere Autos in der angrenzenden Tiefgarage in Flammen auf.

Der Brand in der Tiefgarage in der Europastraße hat einen enormen Schaden verursacht. Mindestens sechs Fahrzeuge dürften durch das Feuer völlig zerstört worden sein, mehrere andere wurden - wie auch die Garage selbst - schwer beschädigt. Wegen der großen Hitzeentwicklung war die Bekämpfung der Flammen äußerst schwierig, so Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Koch.

Brand brach an drei Stellen aus

Wie sich bei den Löscharbeiten herausstellte, war das Feuer gelegt worden. Die Fahrzeuge hatten an drei verschiedenen Stellen in der Garage zu brennen begonnen. Ein Mann, der sein Auto noch in Sicherheit bringen wollte, musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden, er blieb glücklicherweise der einzige Verletzte.

Brände durch Zufall immer rasch entdeckt

Erst drei Stunden vorher war die Feuerwehr im Nachbarhaus im Einsatz gestanden. Dort war in einem Kellerabteil ein Feuer ausgebrochen. Seit Anfang April war es bereits der vierte Kellerbrand - nur durch Zufall wurden die Brände bisher immer rasch entdeckt, so eine Bewohnerin, die selbst schon zwei Mal die Feuerwehr alarmiert hat. Unter den Bewohnern geht nun die Angst vor einem Brandstifter um.