Raser mit 246 km/h auf der Westautobahn

Zwei Raser aus Steyr sind am späten Samstagnachmittag von der Polizei auf der Westautobahn (A1) erwischt worden. Mit 246 km/h waren sie in dichtem Abstand bei nasser Fahrbahn und Nieselregen am Puckinger Berg unterwegs.

Die Steyrer im Alter von 24 und 28 Jahren dürften sich auf der Autobahn zwischen Allhaming und Haid in Fahrtrichtung Wien ein Rennen geliefert haben. Zumindest deutet die Tatsache, dass laut Polizei kaum ein Abstand zwischen ihren Autos zu erkennen war und beide auf der dritten Fahrspur dahinrasten darauf hin.

Sofort Führerscheine abgenommen

Bei Straßenkilometer 178,600 (Puckinger Berg) zeigte das Lasermessgerät der Autobahnpolizei eine Geschwindigkeit von 246 km/h an – bei leichtem Nieselregen, nasser Fahrbahn und starkem Seitenwind auf diesem Autobahnabschnitt.

Zwei Polizeistreifen verfolgten die Fahrzeuge und konnten sie schließlich auch aufhalten. Den beiden Rasern wurden sofort die Führerscheine abgenommen.