Stadl-Paura und LASK Jrs. verlieren

Stadl-Paura verliert sein Heimspiel gegen den Vorletzten Wolfsberg, die LASK Juniors unterliegen daheim Leader Hartberg. In der OÖ-Liga siegt der FC Wels in Bad Schallerbach, ein Gmundner Eigentor bringt Oedt den Sieg.

In der RL-Mitte bringen die Samstags-Heimspiel der 23 Runde den beiden OÖ-Vertretern Stadl-Paura und Pasching/LASK Juniors Niederlagen.

Hartberg schlägt die LASK Juniors klar 3:0

Die Pasching/LASK Juniors liefern gegen Tabellenführer Hartberg eine gute Leistung ab. An Chancen ist die Partie ausgeglichen. Hartbergs Starkeeper Rene Swete verhindert eine Megachance von Dominik Reiter. Doch kurz vor der Pause bringt ein direkt verwandelter Freistoß der Hartberger die Führung für den aus drei Regionalligen einzigen (!) verbliebenen Aufstiegskandidaten für die Erste Liga.

Nach der Pause wechseln die Chancen erneut. Hartberg drückt in der Schlussphase vehement und erzielt kurz vor Schluss das 2:0 und in der Nachspielzeit das 3:0. Die Steirer bleiben Tabellenführer.

Stadl-Paura verliert gegen den Vorletzten 0:1

ATSV Stadl-Paura kommt gegen den Vorletzten Wolfsberg daheim in der ersten Hälfte kaum zu guten Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte wechseln die Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dann schlägt der kämpferisch agierende Nachzügler aus Wolfsberg zu. Der Torschütze wird bei seinem Kopfball sträflich alleine gelassen und kann sich per Kopf die Ecke aussuchen. Die Gastgeber, die sich aus den nun folgenden vielen Heimspielen doch einiges ausgerechnet hatten, erleben einen Dämpfer, der auf fehlende Offensivqualität zurückzuführen ist.

Der Sieg der Wolfsberger vergrößert den Abstand der weiterhin vorletzten Kärntner zum Letzten Grieskirchen auf schon fünf Punkte.

Gurten muss im Abendspiel zum zweiten Lafnitz (läuft).

Samstag

Stadl-Paura – ATSV Wolfsberg 0:1 (0:0) - Tor: 77. Pfennich,

Pasching/LASK Jrs. – Hartberg 0:3 (0:1) - Tore: 41.Tadic, 88. Lembäcker, 93. Gremsl



18:00 Allerheiligen – Weiz

19:00 Lafnitz – Gurten

Die Ergebnisse vom Freitagabend

St. Florian – Vorwärts Steyr 3:0 (2:0) - Tore: 30./67. Frühwirth, 37. Varga

Gleisdorf – Grieskirchen 2:0 (1:0) - Tore: 43. Pirker, 68. Spreco

Deutschlandsberg-Kalsdorf 2:0 (0:0) - Tore: 67.Dengg, 88. Kordic

Klagenfurt – Sturm Amateure 1:1 (1:0) - Tore: 14., Zakany; 77. Gössweiner

Dienstag-Nachtrag:

19:00 – Sturm A.-St. Florian

OÖ-Liga, 22. Runde am Samstag

Abstiegskampf auch für die Rieder Fohlen

Die Neuhofen/Ried-Amateure, deren Trainer Thomas Weißenböck zum neuen Leiter des gesamten Rieder Nachwuchses bestimmt wurde, holen zwar in Perg ein 1:1, stecken aber auch im Abstiegskampf, wie ihre Kampfmannschaft in der Bundesliga.

FC Wels siegt in Bad Schallerbach nach Rückstand

Bad Schallerbach, Dauerbrenner in der OÖ-Liga und in argen Abstiegsnöten, hat den Dritten FC Wels zu Gast. Nach dem Sieg in der Vorwoche wollen die Gastgeber daheim gleich den nächsten Dreier schreiben und beginnen verheißungsvoll mit dem Führungstor durch ihren Goalgetter Guerrib (24.).

Manuel Schmidl bremst die Hoffnungen der Schallerbacher jedoch nur zehn Minuten später mit dem 1:1 für die Welser wieder ein. Alles ist wieder offen, bis Vidovic knapp vor dem Pausenpfiff das 2:1 für Bad Schallerbach gelingt. Doch Gmunden gleicht postwendend aus. Manuel Schmidl nimmt bei einem Freistoß aus 18 Meter Maß, die Schallerbacher Mauer steht schlecht, der Ball passt ins rechte untere Eck.

In der Schlussviertelstunde kommt es doppelt bitter für die Gastgeber. Gölemez trifft zur 3:2-Führung für den FCW, auf Seite der Gastgeber verschießt Guerrib einen Elfmeter, weil Dandic parieren kann. Die Chance auf den wichtigen Ausgleich ist damit dahin.

Die Welser bleiben Dritter, Bad Schallerbach gräbt sich tiefer auf dem vorletzten Platz im Tabellenkeller ein, der Rückstand auf den rettenden dritteletzten Platz zu WSC Hertha beträgt schon 5 Punkte.

Oedt feiert „Last-Second-Sieg“ gegen Gmunden

Aufsteiger Oedt in starker Besetzung mit Vujanovic, Mario Reiter, Hamdemir und Mustecic hat daheim gegen Gmunden viel Mühe. Nach dem 0:0 zur Halbzeit drücken die Gastgeber, Gmunden bleibt in Gegenzügen durchaus gefährlich. In der Nachspielzeit misslingt dem Gmundner Trejc eine Rettungsaktion, ein bitteres Eigentor folgt. Der Aufsteiger bleibt erster Verfolger von Leader Vöcklamarkt – mit 19 Zählern Rückstand.

OÖ-Liga, 22. Runde am Samstag

Perg – Neuhofen/Ried A. 1:1 (1:0) - Tore: 39. Hoislbauer; 48. Weber

Bad Schallerbach – FC Wels 2:3 (2:2) - Tore: 25. Guerrib, 44. Vidovic; 35., M. 45+2 Schmidl, 76. Gölemez

Oedt – Gmunden 1:0 (0:0) – Eigentor Trejc.

Ergebnisse am Freitagabend

Edelweiß – St. Marienkirchen 1:2 (1:1

WSC Hertha – Bad Ischl 0:0

Micheldorf – St. Martin/Mkr. 1:0 (0:0)

Vöcklamarkt – Donau Linz 3:0 (1:0)

Weißkirchen – Wallern 1:0 (1:0)

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at