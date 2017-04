Brennende Kellerabteile in Linzer Wohnhaus

In einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Linz ist am Freitagabend Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die meisten Hausbewohner hatten sich vor Eintreffen der Feuerwehr bereits ins Freie gerettet.

Das Kellerabteil, die darin gelagerten Sachen, die Elektroinstallation und die Fernwärmeleitungen im betroffenen Kellerbereich wurden durch den Brand zerstört. Das Stiegenhaus wurde nach dem „Brand aus“ von der Feuerwehr belüftet. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt.

Zweiter Vorfall innerhalb einer Woche

Bereits am 14. April war es im gleichen Haus im gegenüberliegenden Keller zu einem ähnlichen Brand gekommen. Ob ein Zusammenhang bestehe, müsse laut einer Sprecherin der Polizei aber erst geprüft werden: „Die Brandermittlungen laufen.“