Falscher Polizist am Linzer Bahnhof

Schwer betrunken und unter Drogeneinfluss hat sich ein Oberösterreicher als Polizist ausgegeben und am Linzer Hauptbahnhof einen 17-Jährigen kontrolliert. Dieser wandte sich an einen echten Polizist und der Schwindel flog auf.

Es passiere hin und wieder, dass sich ein Zivilist als Polizist ausgebe und etwa versuche, Strafmandate zu kassieren. So etwas sei dann doch eher selten und wohl auf die Beeinträchtigung durch Drogen und Alkohol zurückzuführen, heißt es aus der Landespolizeidirektion.

Thomas Riha

Freitag gegen 13.30 Uhr marschierte ein 33-jähriger am Linzer Hauptbahnhof auf einen jungen Burschen zu, hielt eine schwarze Geldtasche hoch und stellte sich als Polizist vor. Er fragte den Teenager, weshalb er sich am Bahnhof aufhalte und verlangte einen Ausweis. Der 17-Jährige ließ sich davon offenbar kurz einschüchtern. Deshalb ging er auch mit, als der 33-Jährige, angebliche Polizist ihn aufforderte, mit zur Polizeiinspektion zu kommen.

Respekt vor der „echten“ Polizei

Der falsche Polizist wollte dann aber keinesfalls mit zur „echten“ Polizei kommen, sondern blieb vor der Polizeiinspektion am Bahnhof stehen, was dem 17-Jährigen wiederum verdächtig vorkam. Der Teenager wandte sich an einen echten Polizisten, der falsche wurde wenig später im Bahnhofsbereich angehalten und kontrolliert.

Der 33-Jährige soll sichtlich unter Alkohol- und Suchtmitteleinfluss gestanden sein. Er wird wegen Amtsanmaßung angezeigt.