Wieder rechter Kongress in Linz angekündigt

Der rechte Kongress „Verteidiger Europas“ hat im Oktober 2016 in Linz heftige Proteste und Gegendemos ausgelöst. Wie die Tageszeitung „Österreich“ (Samstagausgabe) berichtet, ist im September wieder ein Kongress in Linz geplant.

" Erneut bieten wir zahlreichen Gästen die Möglichkeit, an einem hochkarätigen Vortragsprogramm teilzunehmen, auf der patriotischen Messe mit den unterschiedlichsten Ausstellern aus Kunst, Bildung, Politik und Publizistik in Kontakt zu treten und sich untereinander zu vernetzen", heißt es auf der Homepage der „Verteidiger Europas“ und „Die Zeit, in der wir tatenlos am Straßenrand der Geschichte stehen geblieben sind und die gesellschaftliche Veränderung an uns vorbeiziehen haben lassen, ist zu Ende“.

30. September 2017, Linz an der Donau

Als Veranstaltungsort und –datum des neuen Treffens werden Linz an der Donau und der 30. September 2017 genannt. Im Oktober 2016 wurde der erste heiß umstrittene Kongress in den Redoutensälen des Landes Oberösterreich abgehalten. In welchen Räumlichkeiten der heurige Kongress abgehalten werden soll, ist auf der Homepage nicht angeführt.

SPÖ: „Nagelprobe“ für neuen Landeshauptmann

Die SPÖ will laut „Österreich“ den Kongress am Montag in der Landesregierung thematisieren. Parteimanagerin Bettina Stadlbauer bezeichnet dies als erste Nagelprobe für den neuen ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Es wird interessant, wie er sich positioniert“, sagte sie zur Zeitung.

