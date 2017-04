Anti-Terror-Übung im Linzer Zentralraum

Am Montag findet im Linzer Zentralraum eine angekündigte Anti-Terror-Übung der Blaulichtorganisationen statt. Seit Wochen habe die Polizei als federführende Einheit das Szenario erarbeitet, so Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.

Die Übung war bereits im Herbst angekündigt worden. Seit Wochen wurden an dem „Drehbuch“ gearbeitet, das nur wenige kennen. Um den Einsatz von Polizei, Blaulichtorganisationen und Behörden im Ernstfall erproben zu können, will und kann Pilsl keine Details zu der Übung bekannt geben. Nur soviel: Sie findet an mehreren Orten im Zentralraum von Linz statt.

„Bevölkerung wird wenig merken“

Diese wurden so gewählt, dass „die Zivilbevölkerung möglichst wenig tangiert wird“, meinte der Polizeidirektor. Aus der Presseabteilung der Polizei in Wien kommen zehn Mitarbeiter und Schüler, die den Bereich Umgang mit den Medien, der Öffentlichkeit und den sozialen Netzwerken übernehmen.

120 Teilnehmer von Zivilorganisationen und Behörden erhielten schon am Mittwoch bei der Polizei in Linz eine grundsätzliche Information zur Übung am Montag.