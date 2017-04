Doppelstaatsbürgerschaften: erste Namenslisten

In der Diskussion um türkische Doppelstaatsbürger sind jetzt Listen (die dem ORF OÖ in Auszügen vorliegen) aufgetaucht. Das Land OÖ kündigten an, die Listen auf mögliche Doppelstaatsbürgerschaften prüfen zu wollen.

Spätestens seit dem Türkei-Referendum von Präsident Recep Tayyip Erdogan und dem hohen Ja-Stimmenanteil in Österreich ist die Diskussion um die Integration der hier lebenden Türken wieder in den Mittelpunkt er politischen Diskussion gerückt. Vor allem wird die Frage der verbotenen Doppelstaatsbürgerschaften diskutiert - wenn also Österreicher türkischer Abstammung zusätzlich wieder einen türkischen Pass beantragen.

„Auf Druck der Türkei“

Das passiert nicht selten auch auf Druck der Türkei, sagen Betroffene. Jetzt ist ein brisantes Dokument aufgetaucht, das die österreichischen Behörden zu solchen Personen mit illegaler Doppelstaatsbürgern führen könnten. Sie stehen im Verdacht, in Österreich massiv Stimmung für ein Ja zu Erdogans Referendum gemacht zu haben.

Gruppe im Fokus der Politik

73 Prozent jener Türken in Österreich, die wählen gegangen sind, haben mit Ja für Erdogan gestimmt. Türken, von denen offenbar viele unerlaubterweise zwei Staatsbürgerschaften haben: die türkische und die österreichische. Das ist genau jene Gruppe, die seit dem Referendum im Fokus der Politik steht: Diese Menschen leben in der Annehmlichkeit einer freien Demokratie in Österreich, stehen aber im Verdacht, hierzulande intensiv türkische Innenpolitik zu betreiben - für ein totalitäres Präsidial-System Erdogans mit massiver Einschränkung der Pressefreiheit, Verhaftungen Oppositioneller, Ausnahmezustand und der Todesstrafe.

Alles andere als hilfreich für die Integration der hier lebenden Türken. Mithilfe solcher Doppelstaatsbürger habe es die Partei von Erdogan, die AKP, geschafft, in Österreich Brückenköpfe zu bilden, um hier ungehindert türkische Politik zu betreiben, kritisieren Integrationsexperten.

Doppelstaatsbürgerschaften dokumentiert?

Jetzt allerdings sind Unterlagen aufgetaucht, die erstmals diese unerlaubten Doppelstaatsbürgerschaften dokumentieren. Entsprechende Beweise für ihre Existenz liegen dem ORF Oberösterreich in Auszügen vor. Es dürfte sich um das komplette österreichische Wählerverzeichnis des Türkei-Referendums handeln - insgesamt mehrere zehntausend Namen.

Wer auf dieser Liste steht, durfte wählen - hat also die türkische Staatsbürgerschaft. Viele davon dürften aber auch die österreichische besitzen. Zumindest Teile dieses Wählerverzeichnisses sollen den österreichischen Behörden jetzt zugänglich gemacht werden.

Land OÖ will prüfen

Der in Oberösterreich für Staatsbürgerschaften zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) verspricht, jeden einzelnen Fall zu prüfen, sollte seine Abteilung Einsicht in die Liste bekommen. Stelle man dabei Doppelstaatsbürgerschaften fest, so werde die österreichische ex lege sofort aberkannt. Strafen sieht das Gesetz allerdings nicht vor. Wie viele Türken in Österreich zwei Pässe haben, wissen die Behörden nicht. Es gibt aber eine Gruppe, die hat beide völlig legal: Kinder nämlich, bei deren Geburt ein Elternteil die österreichische und der andere eine ausländische Staatsbürgerschaft hat. Egal ob die türkische oder eine andere.

Dann ist da aber noch der Teil jener, die Österreicher sind, sich danach aber wieder die türkische Staatsbürgerschaft holen. Oder, wie zuletzt auch immer wieder vorgefallen: die dazu gedrängt werden, die türkische wieder anzunehmen. Das Problem: die österreichischen Behörden erfahren nicht, ob jemand die türkische Staatsbürgerschaft neben der österreichischen wiederbekommen hat. Seit rund 15 Jahren machen die türkischen Behörden bei diesen Informationen nämlich absolut dicht.

Gernot Ecker / ooe.ORF.at