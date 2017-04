Kooperation für Hautkrebsprävention

Der Österreichische Skiverband und das Ordensklinikum Linz wollen das Bewusstsein für die Gefahr Hautkrebs, eine der häufigsten Krebsformen, schärfen und auf die Wichtigkeit von Vorsorge und Früherkennung hinweisen.

Der aus dem Mühlviertel stammende Vincent Kriechmayer war bei der Präsentation „Testimonial“ und hat sich - quasi zu Anschauungszecken - von den Dermatologen des Ordensklinikums Linz untersuchen lassen. Früher sei er nachlässiger gewesen, mittlerweile aber vernünftiger, was den Sonnenschutz betreffe, so Kriechmayer.

Zahl der Hautkrebspatienten nimmt zu

Die Zahl der Hautkrebspatienten nimmt zu. Risikopatienten sollten jedes Jahr zu einer Muttermalkontrolle, so Helmut Kehrer, Leiter der dermatoonkologischen Ambulanz. Zu Risikogruppe würden Menschen gehören, die sich viel in der Sonne aufhalten, jene, die viele Muttermale haben und Personen, die familiär vorbelastet seien, so Kehrer.

ORF

900 Melanome pro Jahr diagnostiziert

In Oberösterreich wird jährlich bei 900 Menschen ein Melanom - der sogenannte schwarze Hautkrebs - diagnostiziert. Wenn das früh genug passiert, seien die Heilungschancen gut, so die Hautärzte. Im Rahmen der Kooperation werden die ÖSV-Sportler von Ärzten des Ordensklinikums untersucht. Die Sportler - in ihrer Vorbildfunktion - sollen dazu beitragen, das Bewusstsein zu steigern, so ÖSV-Präsidet Peter Schröcksnadel über die Zusammenarbeit. Die Mediziner machen das ehrenamtlich, so der ärztliche Leiter des Ordensklinikum Stefan Meusburger - im Sinne der guten Sache.