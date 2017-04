Polizisten nach Unfall attackiert

Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann hat nach einem Unfall zwei Polizisten in Regau attackiert und verletzt. Der 35-jährige Innviertler sitzt in Untersuchungshaft und konnte noch nicht befragt werden.

Am Dienstag hatte der Mann in Regau einen Verkehrsunfall verursacht. Er fuhr in Regau mit seinem Auto gegen ein Verkehrsschild und eine Verkehrsinsel. Als die Polizei den 35-jährige aus Mauerkirchen im Innviertel am Unfallort befragen wollte, gab er nur wirre Auskünfte. Unvermittelt schlug er dann einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht.

Pfefferspray zeigte wenig Wirkung

Durch den Einsatz eines Pfeffersprays versuchten der Polizist und seine Kollegin daraufhin den Mann festzunehmen. Doch auch der Spray zeigte bei dem fast 1,90 Meter großen und kräftig gebautem Mann wenig Wirkung. Erst mit vereinten Kräften gelang es dann, den Innviertler zu überwältigen. Der Polizist und die Polizistin wurden bei dem Einsatz verletzt.

U-Haft verhängt

Der Beschuldigte wurde ins Vöcklabrucker Krankenhaus gebracht, über ihn wurde die U-Haft verhängt. Sobald der Mann vernehmungsfähig ist, sollen die genauen Hintergründe seiner Attacke geklärt werden.