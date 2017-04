Neues Nachrichtenformat „ORF OÖ kompakt“

Der ORF OÖ startet am 24. April mit dem Nachrichtenformat „ORF OÖ kompakt“. Für alle, die Internet-Nachrichten und soziale Medien wie WhatsApp und Facebook nutzen und auch im Fernsehen früher wissen wollen, was in OÖ läuft.

Ab 24. April gibt es an Werktagen von Montag bis Freitag im Fernsehen um 16.57 Uhr auf ORF 2 (OÖ) das neue Nachrichtenformat „ORF OÖ kompakt“. In exakt 50 Sekunden bekommen die ORF-Kundinnen und Kunden die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Oberösterreich samt Wettervorschau. Präsentiert von den Moderatorinnen und Moderatoren von „Oberösterreich-heute“.

ORF

Das Wichtigste aus OÖ

Nach der Ausstrahlung auf ORF 2 (OÖ) wird „ORF OÖ kompakt“ ab Montag, 24. April online auf ooe.ORF.at, auf Facebook und in der ORF TVthek allen Userinnen und Usern bereitgestellt. Außerdem wird das Videoformat mit den aktuellsten und wichtigsten Informationen aus Oberösterreich via WhatsApp verfügbar sein, und zwar als Gratis-Abo, online und im Hochformat - versehen mit Untertiteln ganz speziell für die Smartphone-Nutzung.

ORF

Gratis-Abo von „ORF OÖ kompakt“

Dieses Gratis-Abo von „ORF OÖ kompakt“ umfasst auch einen morgendlichen Nachrichten-Überblick in Schlagzeilenform, der an allen Werktagen von Montag bis Freitag aus den wichtigsten Neuigkeiten aus Oberösterreich aus Chronik, Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur besteht.

Bei besonders wichtigen Ereignissen werden direkt aus dem ORF Oberösterreich-Newsroom „Breaking-News“ verschickt. Über Links gelangen die Userinnen und User dann mit einem Click zu den Berichten auf ooe.ORF.at.

Rammerstorfer: Ein wichtiger Service

„Wir freuen uns sehr, den Kundinnen und Kunden des ORF-Oberösterreich das neue Nachrichtenformat ‚ORF OÖ kompakt‘ via Fernsehen und neuen Medien anbieten zu können. Speziell die Offensive in sozialen Medien ist ein wichtiger Service für jene, die die Nachrichten des ORF Oberösterreich gerne via Smartphone konsumieren“, so ORF-Landesdirektor Kurt Rammerstorfer.

Hier geht es zur Anmeldung für das „ORF OÖ kompakt“-Abo auf Ihrem Smartphone.

Link: