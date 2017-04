Brand in Linzer Studentenheim

Die Linzer Feuerwehr ist Donnerstagfrüh bei einem Brand in einem Studentenheim im Einsatz gestanden. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt, die raschen Löschmaßnahmen des Hausmeisters haben Schlimmeres verhindert, so die Einsatzkräfte.

Gegen 1.00 Uhr ging der Alarm bei der Linzer Berufsfeuerwehr ein - Brand in einem Studentenheim in der Baumbachstraße in der Nähe des Neuen Doms. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die rund 150 Bewohner bereits im Freien. Sie haben sich selbst in Sicherheit bringen können, zwei der Heimbewohner erlitten allerdings eine Rauchgasvergiftung und mussten von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Hausmeister bekämpfte Flammen

Ein Brandherd im Bereich der Außenfassade des Turnsaales war zu diesem Zeitpunkt fast gelöscht, weil der Hausmeister die Flammen bekämpft hatte, so die Einsatzkräfte. Allerdings mussten die Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz in den angrenzenden Keller vorrücken.

Auch dieser Brand konnte glücklicherweise rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache war vorerst noch unklar. Laut Feuerwehr konnte durch die rasche Reaktion des Hausmeisters und die vorbildlichen Evakuierung des Heimes Schlimmeres verhindert werden.