Gewürzhersteller Zaltech eröffnet im Innviertel

Der Gewürzhersteller Zaltech eröffnet am Donnerstag die neue Firmenzentrale in Moosdorf im Innviertel. Am bisherigen Standort in Salzburg fehlte die Möglichkeit zur notwendigen Erweiterung, hieß es aus dem Unternehmen.

Aufgrund der Nachfrage, sei eine Erweiterung der Produktion notwendig gewesen, so die Verantwortlichen in einer Aussendung. Zaltech beliefert die Lebensmittelindustrie, der Exportanteil beträgt 99 Prozent. Im neuen Gebäude in Moosdorf sind Produktions-, Verwaltungs- und Entwicklungszentrale untergebracht. 25 Millionen Euro investierte das Unternehmen in den neuen Standort.

„Mit offenen Armen aufgenommen“

Der Gewürzhersteller war aus Anthering im Salzburger Flachgau abgesiedelt. „Wir wären gerne in Salzburg geblieben, haben aber trotz intensiver Bemühungen keine Möglichkeit dazu bekommen“, sagte Zaltech-Chef Helmut Gstöhl bei Bekanntwerden der Übersiedlung. In Oberösterreich sei er mit offenen Armen empfangen worden.

