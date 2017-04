Neues Wohnhaus für die Lebenshilfe

Das Angebot für Menschen mit Beeinträchtigung wird im Bezirk Steyr-Land ausgebaut. In Großraming wird heuer mit dem Bau eines Wohnhauses für die Lebenshilfe OÖ begonnen. Finanziert wird das Projekt durch das Land OÖ und der EU.

Der Bedarf an Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigung ist nach wie vor groß - die Wartelisten entsprechend lang. In Großraming wird nun für die Lebenshilfe Oberösterreich ein neues Haus gebaut, dass insgesamt 15 Menschen Platz bieten soll und zudem eine Möglichkeit zur Kurzzeitunterbringung vorsieht, so Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ): Es ist ein Projekt, in dem 15 Personen dauerhaft wohnen können und eine Person in Kurzzeit wohnen kann, wenn Bedarf dafür da ist.“

1989 errichtetes Haus nicht mehr zeitgemäß

In Großraming ist die Lebenshilfe Oberösterreich bereits seit einigen Jahrzehnten tätig - ein 1989 in Betrieb genommenes Wohnhaus entspricht allerdings nicht mehr den gegenwärtigen Anforderungen. Mit dem Bau des neuen Wohnhauses erhalten deshalb die derzeit acht Bewohner des alten Gebäudes ein neues Zuhause, für sieben weitere Menschen steht Wohnraum zur Verfügung.

Kosten von rund 1,8 Millionen Euro

Der Startschuss für den Bau soll spätestens im Herbst fallen. Die Kosten von rund 1,8 Millionen Euro trägt das Land Oberösterreich - mitfinanziert von Mitteln der EU. Die barrierefreien Wohnungen dürften Ende nächsten Jahres bezugsbereit sein.