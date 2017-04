Moby Dicks Abenteuer bei Linzer Klangwolke

Moby Dick, der weiße Wal aus dem Abenteuerroman wird die Hauptfigur bei der visualisierten Klangwolke sein, die am Mittwoch vorgestellt worden ist. Die Künstlergruppe Helix modernisiert die Geschichte mit Tanz, Akrobatik, Feuerwerk und klassischer Musik.

Weil er ihm ein Bein abgebissen hat, jagt Kapitän Ahab den weißen Pottwal Moby Dick - so der rote Faden in dem Abenteuerroman von Herman Melville, der 1851 in London und New York erschienenen ist. Der „Moby Dick“-Stoff beschäftige sie schon lange, an der Donau könne man ihn authentisch zur Aufführung bringen, so Regisseurin Christine Maria Krenn von der Künstlergruppe Helix. Sie will Wasser, Land und Luft gleichermaßen bespielen. „Wir kennen den Raum sehr gut, weil wir hier leben und arbeiten“, sieht sie die Vorteile als lokale Künstlerin.

LIVA

Jagd bis Linz

Helix spann also die Geschichte für die Klangwolke 2017 weiter – die „Moby Dick - Jagd bis vor die Tore von Linz“ heißt. „Eine Mannschaft, die einem von blindem Hass getriebenen Kapitän ins Verderben folgt“, sei auch auf der politischen Bühne oft zu finden, sieht Helix-Produktionsleiter Roland Krenn klare aktuelle Bezüge. Die musikalische Grundlage bildet das für Blasorchester konzipierte Werk „Ahab!“ des US-amerikanischen Komponisten Stephen Melillo. Christian Brückner wird nicht nur den Erzähler-Part sprechen, sondern auch jenen des Kapitän Ahab.

Das Feuerwerk wird heuer als inhaltlicher Bestandteil der Inszenierung eingesetzt, um gewaltige Bilder entstehen zu lassen. Pyrotechnische Effekte verstärken mehrere Szenenbilder und münden im Finale des untergehenden Schiffes, begleitet von gewaltigen Explosionen, so Helix.

„Internationales Vorzeigeprojekt“

Ein Open-Air-Event mit 100.000 Zuschauern und freiem Eintritt wie die Klangwolke sei ein „internationales Vorzeigeprojekt“, betonte Thomas Ziegler, kaufmännischer Vorstandsdirektor der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA. Das Budget der Klangwolke liege bei 500.000 bis 600.000 Euro, Hauptsponsor ist heuer bereits zum zweiten Mal die Sparkasse Oberösterreich.

