Neuer Trainer für die Black Wings

Die Linzer Eishockey Black Wings haben am Mittwoch ihren neuen Cheftrainer bekannt gegeben. Mit dem US-Amerikaner Troy Ward übersiedelt ein sehr erfahrener Mann nach OÖ. Der 54-Jährige wird schon nächste Woche erwartet.

Der 54-Jährige arbeitet seit über 30 Jahren als Trainer im Eishockey und ist auch, wie in Radio OÖ schon vor mehreren Wochen berichtet, einer jener Kandidaten, der bereits in der Nordamerikanischen NHL gearbeitet hat, bei den Pittsburgh Penguins war Troy Ward als Co-Trainer aktiv. Damit wiederhole sich auch eine Erfolgsgeschichte, denn wie sein Vorgänger Rob Daum sind die Black Wings Linz auch für Troy Ward die erste Trainerstation in Europa, so Manager Christian Perthaler gegenüber dem ORF OÖ.

Studium der Spieler

Längere Gespräche zwischen dem neuen Coach und dem Linzer Betreuerstab mit Co-Trainer Mark Szücz und Jürgen Penker via Videokonferenz habe es bereits gegeben. Mit Videostudium hat sich Troy Ward auch schon einen ersten genaueren Eindruck der heimischen Eishockey-Liga machen können.

Nun tritt er seine erste Trainerstation in Europa an. Bereits nächste Woche wird der US-Amerikaner in Linz erwartet, um die Saisonplanungen, auch, was die noch offenen Positionen im Kader der Black Wings betrifft, voranzubringen.