Alkolenker verursacht Frontalzusammenstoß

In Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein laut Polizei betrunkener Autolenker einen Frontalzusammenstoß verursacht. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen.

Der 45-jährige Mann aus dem Bezirk war auf der Scharnsteiner Straße (B120) Straße zwischen Pettenbach und Inzersdorf im Kremstal unterwegs. In einer leichten Kurve geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Wagen kollidierte frontal mit dem Auto einer 49-jährigen Frau. Die Lenkerin musste mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Kirchdorf eingeliefert werden.

Unfallversursacher musste Führerschein abgeben

Der Verursacher kam mit ein paar Abschürfungen davon. Ein Alkomatschnelltest verlief positiv, so die Polizei. Der 45-jährige Unfalllenker musste an Ort und Stelle den Führerschein abgeben.